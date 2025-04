Sahara occidentale, la Moldavia sostiene il piano di autonomia marocchino

CHISINAU (MOLDAVIA) (ITALPRESS) – La Moldavia ha espresso il suo sostegno al piano di autonomia presentato dal Marocco per risolvere definitivamente la controversia regionale sul suo Sahara, considerandolo “la base più seria e credibile” per la risoluzione di tale controversia.

Tale sostegno è stato espresso ieri in una dichiarazione congiunta adottata in seguito ai colloqui tra il ministro degli Affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popsoi, e il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini all’estero, Nasser Bourita, in visita di lavoro a Chisinau.

Anche la Repubblica di Moldavia ha espresso il suo “pieno sostegno agli sforzi sinceri” compiuti dal Marocco per risolvere la questione del Sahara marocchino. In questa occasione, il capo della diplomazia moldava ha ribadito il sostegno del suo Paese al processo guidato dalle Nazioni Unite, al fine di trovare una soluzione politica giusta, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile per le parti.

I due ministri hanno inoltre concordato sull’esclusività dell’Onu nel processo politico e hanno ribadito il loro sostegno alla risoluzione 2756 (2024) del Consiglio di sicurezza, che sottolinea il ruolo e la responsabilità delle parti nel ricercare un accordo realistico, pragmatico e duraturo e una soluzione politica basata sul compromesso.

Anche il Regno del Marocco e la Repubblica di Moldavia hanno affermato il loro sostegno all’inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite e ai suoi sforzi per far progredire il processo politico sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei principi e degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite. Hanno inoltre ribadito il loro sostegno alla Minurso, si legge nella Dichiarazione congiunta.

-Foto Map-

(ITALPRESS).