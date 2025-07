Sahara Occidentale, la Macedonia del Nord sostiene il piano del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Macedonia del Nord considera il Piano di Autonomia, presentato dal Marocco nel 2007, “come l’unica base per la risoluzione della controversia sul Sahara”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta firmata oggi a Skopje dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal suo omologo macedone Timco Mucunski, secondo quanto riferisce l’agenzia Map.

Mucunski ha ribadito il sostegno del suo Paese al processo delle Nazioni Unite per una soluzione “politica, giusta, duratura e reciprocamente accettabile”. I due ministri hanno riaffermato l’impegno per il ruolo guida dell’Onu e il sostegno alla risoluzione 2756 del Consiglio di Sicurezza (ottobre 2024), nonché al lavoro dell’inviato personale del Segretario generale per avanzare nel processo politico. Con la Macedonia sono oltre 123 i Paesi membri dell’Onu a sostenere l’iniziativa di autonomia come soluzione alla controversia sul Sahara, di cui 24 membri dell’Unione europea.

– foto MAP –

(ITALPRESS).