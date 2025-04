ZAGABRIA (ITALPRESS) – La Repubblica di Croazia ritiene che il piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007 per risolvere la controversia regionale sul Sahara occidentale sia “una buona base per raggiungere una soluzione politica” a questa questione. Questa la posizione espressa dal ministro degli Affari esteri ed europei croato, Gordan Grlic-Radman, in una dichiarazione congiunta adottata al termine dei colloqui avuti mercoledì nella capitale croata con il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini all’estero, Nasser Bourita.

La Repubblica di Croazia ritiene inoltre che il piano di autonomia sia “uno sforzo serio e credibile” e “una buona base per raggiungere una soluzione politica reciprocamente accettabile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha affermato il signor Grlic-Radman. Il ministro degli Esteri croato ha inoltre ribadito il sostegno di lunga data del suo Paese al processo guidato dalle Nazioni Unite, volto a raggiungere una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile per le parti.

I due ministri hanno concordato sull’esclusività dell’ONU nel processo politico e hanno ribadito il loro sostegno alla risoluzione 2756 (2024) del Consiglio di sicurezza, che sottolinea il ruolo e la responsabilità delle parti nel ricercare un accordo realistico, pragmatico e duraturo e una soluzione politica basata sul compromesso.

– foto Map –

