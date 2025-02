RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Kazakhstan ha ribadito il suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Marocco, accogliendo con favore il Piano di Autonomia presentato da Rabat nel 2007 come soluzione credibile alla questione del Sahara Occidentale.

L’annuncio è stato fatto in un comunicato congiunto firmato dal Vice-Premier e Ministro degli Esteri kazako, Murat Nurtleu, e dal suo omologo marocchino, Nasser Bourita, al termine di un incontro ufficiale a Rabat. Nel documento, il Kazakhstan ha espresso il proprio appoggio al processo politico guidato dalle Nazioni Unite, nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, sottolineando l’importanza degli sforzi.

Con il sostegno kazako, il Marocco così consolida la sua posizione diplomatica sia a livello regionale che internazionale, guadagnando ulteriore appoggio a livello internazionale per il suo piano di autonomia. Ad oggi, più di 120 paesi membri dell’ONU, tra cui 20 dell’UE, riconoscono questa iniziativa, mentre oltre 30 nazioni hanno aperto consolati a Laàyoune e Dakhla, segnando un chiaro attestato di fiducia nella sovranità marocchina.

– foto MAP –

(ITALPRESS).