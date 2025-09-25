NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vice segretario di Stato americano, Christopher Landau, ha annunciato che, a seguito del riconoscimento da parte di Washington della sovranità del Marocco sul Sahara, il governo statunitense ha deciso di incoraggiare gli investimenti americani nel territorio.

“Gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara e, nel quadro delle iniziative globali dell’amministrazione Trump volte a promuovere la diplomazia economica e commerciale, siamo lieti di annunciare che incoraggeremo le imprese americane che desiderano investire in questa regione del Marocco”, ha sottolineato Landau in una dichiarazione alla stampa al termine di un incontro a New York con il ministro degli Affari Esteri del Marocco Nasser Bourita.

Il responsabile americano ha inoltre indicato di aver discusso con Bourita delle eccellenti e consolidate relazioni che uniscono il Regno del Marocco e gli Stati Uniti d’America, sottolineando la disponibilità dell’amministrazione statunitense a lavorare insieme al Marocco per “promuovere la prosperità, la pace e la stabilità nella regione”.

