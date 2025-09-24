Sahara Occidentale, Bourita a De Mistura “L’autonomia è l’unica soluzione”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha avuto ieri a New York una riunione di lavoro con l’inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, Staffan De Mistura. La riunione si colloca nel quadro delle consultazioni avviate da De Mistura in vista delle prossime scadenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel mese d’ottobre.

Nel corso del colloquio, Bourita ha ribadito la posizione del Marocco basata unicamente sull’Iniziativa marocchina di autonomia, nell’ambito della sovranità e dell’integrità territoriale del Marocco. Nel incontro, è stato inoltre riaffermato il sostegno del Marocco agli sforzi del segretario generale dell’ONU e del suo inviato personale.

L’incontro ha affrontato anche i più recenti sviluppi sul piano internazionale a sostegno alla sovranità marocchina del Sahara e dell’Iniziativa di autonomia, considerata come unica base per giungere a una soluzione politica alla controversia regionale e chi conta con il sostegno di più di 123 paesi membri del’ONU fra cui 24 paesi membri dell’UE.

