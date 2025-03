ROMA (ITALPRESS) – L’Albania ha riconosciuto l’importanza della questione del Sahara per il Marocco e ha espresso il proprio sostegno all’Iniziativa marocchina di autonomia, considerandola una base “seria e credibile” per la risoluzione della disputa regionale. La posizione è stata ufficializzata in una dichiarazione congiunta firmata a Rabat dal ministro degli Affari Esteri dell’Albania, Igli Hasani, e dal suo omologo marocchino, Nasser Bourita. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina Map.

Nel documento, Tirana ha sottolineato il valore degli sforzi del Marocco all’interno del quadro delle Nazioni Unite per trovare una soluzione negoziata e accettabile per tutte le parti. I due ministri hanno inoltre ribadito il loro sostegno al processo politico guidato dall’ONU e agli sforzi dell’Inviato Personale del Segretario Generale per il Sahara, nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, tra cui la recente Risoluzione 2756 (2024). Il sostegno dell’Albania si inserisce nella crescente dinamica internazionale a favore della sovranità marocchina sul Sahara e del piano di autonomia proposto dal Regno, sostenuto da oltre 120 paesi membri dell’ONU. (ITALPRESS).

Fonte foto: MAP