Sahara marocchino, la Svezia sostiene il pano di autonomia

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Svezia “sostiene il piano di autonomia proposto dal Marocco, alla luce della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza”, quale “base credibile” per negoziati volti a giungere a una soluzione definitiva della controversia regionale sul Sahara marocchino. Questa posizione è stata espressa in un comunicato ufficiale pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri svedese, a seguito del colloquio telefonico svoltosi lunedì tra la Ministra degli Affari Esteri della Svezia, Maria Malmer Stenengard, e il Ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita.
Con la Svezia sono già 25 i paesi membri dell’Unione Europea e più di due terzi gli Stati membri delle Nazioni Unite che sostengono il piano di autonomia marocchino. Si ricorda che la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, adottata il 31 ottobre 2025, afferma che una reale autonomia sotto sovranità marocchina rappresenta la soluzione più realistica a questa controversia regionale.
– Foto Map –
