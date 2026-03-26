Sahara, la Repubblica Ceca sostiene l’autonomia sotto la sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica Ceca ritiene che una vera autonomia per il Sahara sotto sovranità marocchina “rappresenti una soluzione realistica” alla controversia regionale. Lo riferisce l’agenzia marocchina Map, precisando che la posizione è stata espressa nel corso dell’incontro tenuto a Rabat tra il ministro degli Affari esteri ceco, Petr Macinka, e il suo omologo marocchino, Nasser Bourita. Praga ha inoltre indicato la propria volontà di agire in coerenza con tale orientamento sia a livello bilaterale sia multilaterale, inserendosi nella dinamica internazionale che privilegia una soluzione politica, realistica e mutuamente accettabile sotto l’egida delle Nazioni Unite.

La Repubblica Ceca ha infine ribadito il proprio sostegno al processo politico guidato dall’Onu e agli sforzi dell’Inviato personale del segretario generale per rilanciare i negoziati tra le parti. Secondo fonti diplomatiche, 25 Stati membri dell’Unione europea considerano oggi il piano di autonomia marocchino una delle opzioni più serie e credibili per porre fine a una controversia regionale aperta da decenni. Finora sono stati organizzati tre round di negoziati, condotti con il coinvolgimento degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, con la partecipazione di Marocco, Algeria, Mauritania e Polisario, al fine di giungere a una soluzione nel quadro della risoluzione 2797 del Consiglio di sicurezza, sulla base dell’iniziativa marocchina di autonomia.

– foto MAP –

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