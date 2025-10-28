Sahara, la delegazione parlamentare italiana ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha ricevuto ieri a Rabat una delegazione dell’intergruppo parlamentare italiano di “Sostegno all’iniziativa di Autonomia nel Sahara”, in visita ufficiale nel Regno fino al 28 ottobre.

Secondo quanto riferisce l’agenzia marocchina Map, la delegazione, guidata da Ettore Rosato, Vicesegretario Generale del Partito Azione, ha riaffermato il proprio sostegno al piano di autonomia marocchino, definito una “proposta di pace di lungo periodo” in grado di aprire la strada a una soluzione politica duratura del conflitto nel quadro delle Nazioni Unite.

Rosato si è detto convinto che una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu potrà consolidare questa dinamica positiva a favore della stabilità regionale. Nel corso dei colloqui, la delegazione ha sottolineato l’importanza dell’impegno di Rabat per lo sviluppo delle Province del Sahara e ha salutato i progressi socio-economici osservati durante una visita a Laayoune-Sakia El Hamra. Rosato ha inoltre evidenziato che la partnership tra Italia e Marocco si inserisce in un contesto geopolitico mediterraneo che richiede maggiore cooperazione, in particolare in materia economica, energetica e di sicurezza.

La missione si svolge nell’anno del 50° anniversario della Marcia Verde e delle celebrazioni dei 200 anni di relazioni diplomatiche tra Marocco e Italia. La delegazione comprende parlamentari di maggioranza e opposizione appartenenti alla Camera dei Deputati e al Senato. Nel quadro della visita, la delegazione è stata ricevuta anche dal Presidente della Camera dei Rappresentanti, Rachid Talbi Alami. I colloqui hanno permesso di esaminare i mezzi per rafforzare la cooperazione parlamentare bilaterale e promuovere nuove partnership economiche e culturali, riaffermando il sostegno all’integrità territoriale del Regno e al piano di autonomia come unica soluzione realistica al contenzioso regionale.

