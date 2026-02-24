Sahara, la Bolivia annuncia la sospensione del riconoscimento della repubblica Saharawi

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Bolivia ha annunciato la sospensione del riconoscimento dell’autoproclamata repubblica Saharawi. Secondo quanto riferisce Map Express, la decisione è stata resa nota in un comunicato diffuso al termine di un colloquio telefonico svoltosi lunedì tra il ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, e il suo omologo boliviano, Fernando Aramayo.

Secondo la nota, “lo Stato plurinazionale della Bolivia, agendo in piena conformità con la risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di sicurezza e riaffermando il proprio sostegno al processo politico condotto sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ha proceduto a una revisione sovrana della propria politica estera”.

Al termine di tale riesame, la Bolivia ha deciso di sospendere le relazioni diplomatiche con l’entità denominata “Repubblica araba saharawi democratica (Rasd)” e di porre fine a ogni contatto ufficiale con essa, rilevando che non è riconosciuta come Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La decisione, prosegue il comunicato, si inserisce nel contesto della volontà della Bolivia di contribuire in modo costruttivo agli sforzi internazionali volti a raggiungere una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura, fondata sul compromesso, in conformità con i parametri stabiliti dalle Nazioni Unite.

