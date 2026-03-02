Sahara, il Belgio sostiene l’autonomia sotto sovranità del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Belgio ha riaffermato, oggi, il suo sostegno chiaro e costante all’Iniziativa di autonomia sotto sovranità marocchina, considerandola “la base più adeguata, seria, credibile e realistica” per giungere a una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile della controversia regionale sul Sahara. Tale posizione è stata espressa dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Regno del Belgio Maxime Prévot, al termine dell’incontro tenutosi a Rabat con il suo omologo marocchino Nasser Bourita. In tale occasione, Prévot ha altresì sottolineato che questa posizione si inserisce nella continuità di quanto espresso nella Dichiarazione congiunta firmata a Bruxelles il 23 ottobre 2025 e nel riconoscimento dell’importanza esistenziale che tale questione riveste per il Regno del Marocco, collocando risolutamente la regione del Sahara nel quadro della sovranità e dell’unità nazionale del Marocco. Il Ministro belga degli Affari Esteri ha inoltre evidenziato l’intenzione di agire di conseguenza sia sul piano diplomatico sia su quello economico, precisando che la posizione del Belgio si iscrive nel rispetto del diritto internazionale.

Ha quindi ribadito che l’Ambasciatore del Belgio a Rabat sarà prossimamente invitato a effettuare una visita nella regione del Sahara, al fine di preparare e sostenere diverse iniziative economiche, tra cui visite di imprese belghe e l’organizzazione di fiere economiche promosse dalle tre agenzie regionali. Per quanto riguarda l’estensione della copertura consolare a favore dei cittadini belgi residenti nel Sahara e dei belgi di passaggio nella regione, il Belgio ha riaffermato che il proprio Consolato Generale a Rabat è competente per l’intero territorio del Regno del Marocco, senza distinzione regionale, inclusa la regione del Sahara.

– foto Diplomatie.ma –

(ITALPRESS).