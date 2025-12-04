Sahara, il Belgio consolida la sua posizione di sostegno all’autonomia marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il vice primo ministro e ministro degli Esteri belga, Maxime Prévot, ha confermato a Bruxelles davanti alla commissione parlamentare per gli Affari esteri l’impegno del Belgio ad attuare pienamente la sua nuova posizione sul Sahara, sia sul piano consolare che economico e diplomatico a livello multilaterale.

Prévot ha ribadito che il Consolato generale del Belgio a Rabat è competente per tutto il territorio marocchino, incluse le province del Sahara, dove i cittadini belgi sono regolarmente registrati e assistiti, segnando così un riconoscimento operativo dell’integrazione della regione. Sul piano economico, il governo belga prepara una serie di iniziative nelle province del Sud: visita dell’ambasciatore a Laayoune e Dakhla, missioni imprenditoriali, forum d’affari e una possibile missione congiunta delle agenzie regionali belghe. Una visita governativa è inoltre prevista per la primavera, mentre si lavora a una futura visita di Stato.

Il ministro ha infine riaffermato il sostegno di Bruxelles al piano di autonomia marocchino, definito “la base più adeguata, credibile e realistica” per una soluzione politica conforme alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

– foto Maroc diplomatique –

(ITALPRESS).