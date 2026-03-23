Sahara, l’amministrazione Trump annuncia: “Revisione strategica della Minurso”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’amministrazione Trump anticipa la scadenza di aprile al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla questione del Sahara, annunciando un riesame della missione delle Nazioni Unite. “Stiamo procedendo a una revisione strategica della forza di mantenimento della pace dispiegata nel Sahara occidentale da 50 anni”, ha dichiarato Mike Waltz, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, nel corso della sua audizione al Congresso sulla riforma dell’Onu.

Secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi, la posizione si inserisce nel quadro delle linee guida di politica estera statunitense per il periodo 2026-2030, presentate a fine febbraio dal segretario di Stato Marco Rubio.

Il documento prevede che il Dipartimento di Stato guidi gli sforzi per porre fine alle missioni di mantenimento della pace e alle missioni politiche speciali ritenute costose e inefficaci a livello globale. Negli ultimi mesi, la Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale (Minurso) ha già avviato una riduzione progressiva del proprio personale.

Tale evoluzione segna l’inizio di una ristrutturazione più ampia, che dovrebbe essere presentata ad aprile nel corso di un briefing del segretario generale dell’Onu, António Guterres, in conformità con la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza adottata il 31 ottobre scorso.

In quella sede, il Consiglio di Sicurezza ha richiesto al segretario generale di presentare, entro sei mesi dal rinnovo del mandato, un esame strategico sul futuro della Minurso, tenendo conto degli sviluppi del processo negoziale.

Secondo le indicazioni emergenti, la missione dovrebbe concentrarsi principalmente sul monitoraggio delle violazioni del cessate il fuoco nel Sahara e l’accompagnamento del processo politico rilasciato dagli Stati Uniti e dall’Onu sulla base unica della proposta marocchina d’autonomia, mentre l’opzione di organizzare un referendum non figura più nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

-Foto Yabilladi-

(ITALPRESS).