SACE, intesa con DNA e AIAD per rafforzare la competitività internazionale delle filiere strategiche italiane

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la competitività delle filiere strategiche italiane, valorizzarne le competenze e le eccellenze produttive e favorire nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali. Sono questi gli obiettivi dell’intesa sottoscritta dalla Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA), da AIAD – Federazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – e da SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’accordo è stato firmato presso Palazzo Guidoni dall’Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani, Direttore Nazionale degli Armamenti, dall’Ingegnere Giuseppe Cossiga, Presidente di AIAD, e da Guglielmo Picchi, Presidente di SACE, alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. La sottoscrizione si è svolta a margine dell’evento dedicato alla presentazione del Catalogo delle Piccole e Medie Imprese del comparto.

L’intesa punta a mettere a sistema le competenze, gli strumenti e le relazioni dei tre partner per sostenere lo sviluppo internazionale delle imprese italiane dei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, valorizzando il patrimonio di innovazione e competenze delle filiere nel campo delle tecnologie dual use, e il ruolo delle PMI nelle catene del valore.

La collaborazione prevede iniziative congiunte di business matching, formazione, incontri dedicati ai mercati strategici e missioni internazionali, per favorire l’accesso a nuove opportunità commerciali e il rafforzamento della presenza delle imprese italiane all’estero, anche nell’ambito di accordi Government to Government. Attraverso la valorizzazione delle rispettive competenze, i tre partner intendono favorire il raccordo tra le esigenze delle imprese e le opportunità offerte dai mercati internazionali.

In questo quadro, SACE metterà a disposizione le proprie soluzioni assicurativo-finanziarie e i servizi di accompagnamento all’internazionalizzazione, mentre DNA e AIAD contribuiranno con le rispettive competenze istituzionali e di settore, favorendo il coinvolgimento delle aziende nelle iniziative condivise.

L’accordo si inserisce inoltre nel più ampio percorso di valorizzazione delle filiere strategiche del Made in Italy, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico SACE50, che pone il rafforzamento degli ecosistemi produttivi e la diversificazione dei mercati di sbocco al centro delle direttrici di intervento per la competitività del Sistema Paese.

– Foto ufficio stampa SACE –

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