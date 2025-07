Sabato a Mestre torna l’appuntamento con “Via Piave in Festa”

VENEZIA (ITALPRESS) – Sabato 26 luglio Mestre si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Via Piave in Festa”, che per questo appuntamento estende il suo percorso espositivo fino ai Giardini di Via Piave, diventando un tutt’uno con la programmazione estiva di “Via Piave Summer Garden”. Dalle ore 18 fino a mezzanotte, sarà possibile passeggiare tra stand gastronomici, bancarelle di artigianato locale, negozi aperti e spettacoli lungo tutta la via, senza dimenticare lo stage con il grande ledwall installato davanti alla Chiesa, fulcro dell’attività musicale e di animazione. Promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela Spa e le realtà associative e produttive del territorio, l’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree cittadine.

La festa sarà ricca di proposte per tutte le età e i gusti: i più piccoli potranno divertirsi con i giochi della tradizione – trottole, biglie, corde per saltare e laboratori manuali – mentre lungo la via si alterneranno spettacoli itineranti, giocolieri, artisti di strada e musica dal vivo. Non mancheranno stand gastronomici, artigianato locale e negozi aperti: un’occasione perfetta per riscoprire il tessuto commerciale e culturale del quartiere. Infine, alle ore 21 nei Giardini di Via Piave, si esibirà la Band SoldOut, una formazione energica che riproporrà grandi brani rock-pop internazionali dagli anni ’70, ’80 e ’90. In scaletta, pezzi iconici di Pink Floyd, U2, Dire Straits, Sting, The Police, Joe Cocker, Depeche Mode, Prince, Gary Moore, The Cure e tanti altri.

“Via Piave in Festa è un appuntamento pensato per riscoprire un quartiere, per viverlo in maniera diversa, per ritrovare l’energia che nasce dalla condivisione e dalla partecipazione. Per questo il calendario continua con un’altra replica il 30 agosto” dichiara l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Sebastiano Costalonga.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).