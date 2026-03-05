Rutte “Sostegno alla campagna Usa, ma la Nato non è coinvolta in modo operativo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in una intervista all’emittente televisiva statunitense Newsmax ha delineato la posizione dell’Alleanza Atlantica sull’attuale conflitto che coinvolge gli Stati Uniti e la Iran. Rutte ha affermato che, pur non essendo la Nato direttamente impegnata nelle operazioni militari, esiste un “ampio sostegno” tra gli Stati membri per l’azione statunitense volta a neutralizzare le capacità nucleari e missilistiche di Teheran, sostenendo implicitamente la linea difensiva e dissuasiva perseguita da Washington e Tel Aviv nell’ambito della crisi in Medio Oriente, pur con alcune riserve espresse da importanti capitali europee. Il capo dell’Alleanza ha sottolineato che “la Nato non è coinvolta” in modo operativo nella campagna militare, ma allo stesso tempo ha evidenziato che numerosi Paesi membri stanno fornendo un sostegno logistico e operativo significativo agli sforzi congiunti guidati dagli Stati Uniti e da Israele. Nel corso dell’intervista Rutte ha richiamato l’attenzione sulle preoccupazioni di sicurezza condivise dai membri europei.

“Qui in Europa conosciamo l’impatto dell’Iran e gli effetti negativi che esso può avere”, sottolineando la percezione di una minaccia crescente nei confronti delle comunità e delle istituzioni occidentali. Rutte ha ribadito che gli alleati “forniscono un’assistenza abilitante chiave” nel contesto della campagna contro l’Iran, auspicando un equilibrio tra solidarietà transatlantica e rispetto delle sensibilità politiche interne. In merito alla difesa collettiva sancita dall’art.5 del Trattato Atlantico, Rutte ha precisato che l’Alleanza mantiene una “ambiguità deliberata” sui criteri di attivazione per non fornire vantaggi strategici agli avversari, pur ricordando che qualora fosse necessario, l’invocazione dell’art.5 verrebbe annunciata in modo trasparente e tempestivo. Rutte ha espresso solidarietà nei confronti dei partner mediorientali colpiti dalle ritorsioni iraniane, affermando che l’Alleanza mantiene un dialogo costante con i governi della regione per assicurare che “qualsiasi misura possibile per la loro sicurezza venga adottata”.

(ITALPRESS).