Rutte in visita negli Usa, colloqui con Trump e Hegseth

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha concluso ieri, venerdì 25 aprile, una visita negli Stati Uniti incentrata su colloqui con alti funzionari statunitensi, compreso un incontro con il Presidente Donald Trump alla Casa Bianca.

Rutte ha avuto prima un incontro con il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth al Pentagono. Ha inoltre partecipato a una tavola rotonda ospitata dalla Heritage Foundation sulla sicurezza transatlantica, sulla condivisione degli oneri e sul prossimo vertice Nato dell’Aia.

Più tardi, Rutte ha incontrato il presidente Trump alla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Parlando con i media, Rutte ha descritto l’incontro come molto positivo, incentrato principalmente sull’imminente vertice della Nato all’Aia e sugli sforzi in corso per porre fine in modo giusto e duraturo alla guerra contro l’Ucraina.

Il massimo rappresentante dell’Alleanza ha sottolineato il crescente consenso su un aumento significativo della spesa per la difesa da parte degli alleati europei e del Canada. “È necessario per garantire la sicurezza. Si tratta quindi di una Nato più forte, più equa e anche più letale in termini di difesa del territorio della Nato”, ha dichiarato.

