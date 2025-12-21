Russia, Putin pronto a dialogare con Macron

MOSCA (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a dialogare con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia russa Ria Novosti. Putin non avrebbe, invece, ancora in programma una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

