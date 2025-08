Russia, Peskov “Nessuna limitazione sui missili a medio e corto raggio”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Russia non è soggetta ad alcuna limitazione nello schieramento di missili a medio e corto raggio e si ritiene autorizzata ad adottare “qualsiasi misura appropriata”. Lo ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov durante un briefing, in risposta a una domanda dell’agenzia Tass.

“La Russia non ha più alcuna restrizione in merito. La Russia non si considera più limitata in alcun modo. La Russia ritiene di avere il diritto, se necessario, di adottare misure appropriate, di intraprendere azioni appropriate”, ha affermato il portavoce del Cremlino.

Nella giornata di ieri il ministero degli Esteri russo aveva pubblicato una nota secondo cui la Russia non si considera più vincolata dalle restrizioni autoimposte sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio e che le condizioni per il mantenimento di questa moratoria sono venute meno. Il dipartimento diplomatico ha richiamato l’attenzione sulle “misure adottate dall’Occidente nell’ambito della proliferazione dei missili a medio e corto raggio” e ha sottolineato che esse rappresentano “una minaccia diretta alla sicurezza della Federazione Russa”.

