Russia, Peskov: “Gli aggiustamenti della strategia Usa sono coerenti con la nostra visione”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Gli aggiustamenti a cui stiamo assistendo, direi, sono in gran parte coerenti con la nostra visione. Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che potremo, come minimo, proseguire in modo costruttivo il nostro lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina”. Così il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, in un commento alla tv Vgtrk, commentando l’aggiornamento della strategia di sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
