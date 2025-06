MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La Russia condanna fermamente gli attacchi degli Stati Uniti contro una serie di impianti nucleari in Iran all’alba del 22 giugno, che hanno fatto seguito agli attacchi israeliani contro la Repubblica islamica”. Così in una nota il ministero degli Esteri russo. “La decisione irresponsabile di sottoporre il territorio di uno Stato sovrano ad attacchi missilistici e bomba, indipendentemente dagli argomenti utilizzati per giustificarla, viola gravemente il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che in precedenza avevano inequivocabilmente qualificato tali azioni come inaccettabili”, sottolinea il ministero.

ATTACCO USA IN IRAN, COLPITI TRE SITI NUCLEARI

CONTROFFENSIVA IRAN IN ISRAELE, MISSILI SU TEL AVIV E HAIFA

LE PAROLE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE

“La Cina condanna fermamente l’attacco statunitense all’Iran e il suo attacco agli impianti nucleari sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Questa mossa degli Stati Uniti viola gravemente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e aggrava le tensioni in Medio Oriente”. Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, sottolineando poi come “la Cina invita tutte le parti in conflitto, in particolare Israele, a cessare il fuoco il prima possibile, a garantire la sicurezza dei civili e ad avviare il dialogo e i negoziati. La Cina è disposta a collaborare con la comunità internazionale per unire gli sforzi, sostenere la giustizia e compiere sforzi per ripristinare la pace e la stabilità in Medio Oriente”.

(ITALPRESS).