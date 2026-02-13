Russia, l’annuncio del Cremlino: “Trilaterale con Usa e Ucraina il 17 e il 18 febbraio a Ginevra”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un nuovo round di colloqui tra Russia, Usa e Ucraina avrà luogo il 17 e 18 febbraio a Ginevra. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo. Il primo ciclo di consultazioni trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti si è svolto il 23 e 24 gennaio ad Abu Dhabi.

Il team negoziale russo era guidato da Igor Kostyukov, capo della Direzione principale dell’intelligence dello Stato maggiore delle Forze armate russe. Il 4 e 5 febbraio si è svolto ad Abu Dhabi il secondo round di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.

-Foto IPA Agency-

