Running Europe Tour al via il 22 febbraio da Malta con “LifeStar Marathon”

SLIEMA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quattro Paesi, cinque grandi eventi e quasi otto mesi di competizioni che attraversano l’Europa. È in arrivo il Running Europe Tour 2026, presentato a Malta da dove scatterà il nuovo circuito internazionale di corsa su strada con la prima tappa in programma domenica 22 febbraio, la 41esima LifeStar Malta Marathon.

Un evento di riferimento che comprende maratona, mezza maratona e gara sui 5 chilometri, con oltre 4.000 corridori già iscritti e proiezioni che superano i 6.000 partecipanti entro il giorno della gara. Gli organizzatori prevedono più di 3.500 atleti internazionali, in particolare provenienti da Regno Unito, Polonia e Irlanda, a conferma del crescente prestigio dell’evento.

La maratona partirà da Mdina alle 6:45, con un tempo massimo di cinque ore, seguita dalla Mezza Maratona e dalla “Endo” Walkathon alle 8:15. La 5K Charity Run & Walk prenderà il via da Sliema alle 7:10, mentre il programma si concluderà con la Kids 1.5K Race alle 8:20 nell’area di arrivo. Oltre ai numeri record, gli organizzatori hanno sottolineato l’ambizione di innalzare ulteriormente il livello competitivo dell’evento. L’obiettivo dichiarato è quello di attirare atleti elite internazionali in grado di sfidare e potenzialmente battere i record del percorso.

“La crescita della Malta Marathon non riguarda solo i numeri – ha sottolineato il direttore di gara Joe Micallef – Il nostro obiettivo è aumentare il livello competitivo anno dopo anno. Per la 41esima edizione puntiamo su atleti elite capaci di sfidare realmente i record del percorso, sfruttando un tracciato e un clima ideali per gare veloci”.

“Investire nella qualità e nelle prestazioni di alto livello è fondamentale per accrescere ulteriormente il prestigio della gara e il suo impatto su Malta”, commenta il presidente di LifeStar, Paolo Catalfamo, mentre Nando Sorbello, responsabile dell’evento che guida il reclutamento degli atleti élite, ha ribadito la visione tecnica alla base dell’edizione 2026: “Il nostro focus è portare sulla linea di partenza atleti di assoluto valore internazionale. L’obiettivo è chiaro: elevare lo standard competitivo complessivo della Malta Marathon”.

L’evento continua a godere di un forte sostegno istituzionale da parte dell’Ambasciata italiana a Malta e della Camera di Commercio italiana, che vedono la maratona come un ponte culturale ed economico tra i due Paesi. Vincenzo Catalano, presidente del Comites di Malta, ha definito la gara un appuntamento annuale fondamentale per rafforzare i legami storici tra Italia e Malta, annunciando inoltre il ritorno del Premio NOMA 2026 in concomitanza con la maratona.

L’emittente nazionale maltese garantirà oltre quattro ore di diretta televisiva per il terzo anno consecutivo, seguendo la gara dalla partenza all’alba a Mdina fino all’arrivo a Sliema. Per la prima volta, l’evento sarà trasmesso in diretta anche in Italia, grazie a TeleRadio del Mediterraneo, che schiererà una propria squadra di produzione per coprire la manifestazione.

La LifeStar Malta Marathon inaugurerà così il nuovo Running Europe Tour, che punta a coinvolgere complessivamente circa 30.000 atleti. La seconda tappa si disputerà in Grecia il 5 aprile con la Kallithea Run ad Atene: il programma prevede gare sui 10 km, 5 km e 2,5 km, con partenza e arrivo in piazza Davaki, nel cuore del quartiere di Kallithea, su un percorso urbano e veloce sullo sfondo della capitale greca.

L’Italia ospiterà la terza prova sabato 16 maggio con “Corriamo verso Montecassino”. La gara, in programma alle 17, si svilupperà su un tracciato certificato Fidal di 10 km, con 1,5 km pianeggianti seguiti da un’ascesa di 8,5 km, e si concluderà davanti alla storica Abbazia di Montecassino, uno dei luoghi simbolo del Paese. Il Running Europe Tour si sposterà poi in Polonia, a Varsavia, sabato 3 ottobre: la Biegnij Warszawo, gara sui 10 km con partenza alle ore 12 nel centro cittadino, è uno degli eventi podistici più consolidati e partecipati del Paese, capace di richiamare ogni anno migliaia di atleti.

Il circuito si chiuderà in Sicilia domenica 18 ottobre con la 13esima Palermo International Half Marathon. L’evento finale includerà mezza maratona, 10 km e 5 km, con arrivo sul lungomare di Mondello, offrendo una cornice mediterranea suggestiva per il gran finale del tour. Oltre all’aspetto competitivo, il Running Europe Tour introduce un sistema di riconoscimenti pensato per premiare continuità e partecipazione. Gli atleti che prenderanno parte ad almeno tre delle cinque gare saranno premiati durante l’evento di Palermo: il completamento di tre tappe darà diritto al riconoscimento Gold, quattro tappe al Platinum, mentre chi parteciperà a tutte e cinque le prove riceverà il prestigioso Diamond Running Europe Tour Award.

“Il Running Europe Tour punta a diventare un format di riferimento nel panorama europeo – hanno spiegato gli organizzatori – Unisce grandi eventi, territori e comunità di runner, utilizzando lo sport come linguaggio universale e potente strumento di dialogo tra i popoli”.

