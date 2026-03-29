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Rummo “Nelle ultime settimane non ci sono stati aumenti del prezzo della pasta”
MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) - "Mi meraviglio che si parli di aumenti della pasta, perché i prezzi al pubblico non sono aumentati ma neanche i prezzi alla distribuzione, sia nell'alto di gamma sia nel mercato mainstream". Lo ha detto Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato di Pasta Rummo, a margine del primo "Forum della Cucina Italiana", iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l'Agenzia ICE e organizzata da Comin&Partners. xi2/abr/mca1