ROMA (ITALPRESS) – Quella dei discorsi politici e parlamentari di Pino Rauti è una “pubblicazione che raccoglie la collezione dei suoi interventi come parlamentare nazionale, europeo, ma anche discorsi al Consiglio d’Europa e una sezione con estratti di discorsi politici, congressuali e comizi. C’è un filo conduttore che sono i suoi interessi su temi innovativi rispetto ai tempi, anni 70′ e 80′; ad esempio, si è occupato molto di lotta alle tossicodipendenze, ambiente, demografia, immigrazione, salute, difesa. Inoltre, le battaglie politiche del MSI e anche dei bellissimi e appassionati interventi relativi alle mozioni congressuali. C’è tutto un contesto che va storicizzato, che è quello di una stagione dell’Italia e della destra del 900′”. Così la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione del convegno “Pino Rauti – Discorsi politici e parlamentari”.

“L’intervento” a cui sono più legata è quello “fatto in occasione del congresso di Fiuggi che è un po’ il suo testamento perché decide di non aderire al progetto di Alleanza Nazionale, saluta il Movimento sociale dichiarandosi orgogliosamente missino”.

Il convegno, che si è svolto presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, è stato anche l’occasione per l’emissione di una cartolina e l’annullo filatelico dedicato al centenario della nascita di Pino Rauti. La sottosegretaria ha parlato anche delle polemiche scatenate dalla mostra allestita a Palazzo Valdina. “Oggi non improvvisiamo niente, continuiamo a raccontare una storia che esiste e parla da sola. Non comprendo alcune polemiche di questi giorni che ci sono state, continueranno, le abbiamo subite, non mi hanno fatto piacere ma ho fatto ciò che ho ritenuto giusto come figlia e come esponente della destra italiana. Sono fiera di quanto fatto e sono pronta a confrontarmi con tutti. L’appuntamento di oggi non è per me un convegno, neanche la presentazione di un volume – ha proseguito – ma è il punto di arrivo di una lunga marcia cominciata giorno dopo giorno, passo dopo passo parecchi mesi fa. Sono emozionata e grata a tutti coloro che mi hanno consentito di arrivare alla pubblicazione di questo libro, alla mostra, alla cartolina. Penso che sia un percorso giusto”. Alcuni, forse, “non sanno che Pino Rauti è stato qui” alla Camera “per 20 anni, eletto con un sistema di preferenze, così come è stato eletto per due legislature al Parlamento europeo”.

Ad aprire il convegno il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Dai discorsi parlamentari emerge “un Rauti autentico, diversamente dalle chiacchiere al vento e dalle falsità che sono state raccontate, probabilmente, per ragioni elettorali. Se questa iniziativa fosse stata fatto lo scorso anno sono convinto che non ci sarebbero state polemiche perché Pino Rauti è una personalità che è anche apprezzata a sinistra, ha avuto la capacità di individuare prima di chiunque altro, anche a sinistra, dei temi e delle criticità della nostra società che erano nelle corde del bagaglio culturale della sinistra – ha detto Rampelli -. Non ravvedo motivi, se non di carattere strumentale, per polemizzare rispetto alla mostra. Ricordo che siamo nel tempio della democrazia italiana, che Rauti è stato eletto per 5 volte nel Parlamento italiano, due volte in quello europeo e tutte le volte lo ha fatto con il metodo elettorale più democratico del mondo: il proporzionale puro e le preferenze. Lui è stato un fiume in piena, ha spaziato su tutte le criticità del nostro tempo, la demografia, l’ecologia, la donna, lo sfondamento a sinistra. Quando Almirante lancio la campagna per la pena di morte, lui la contrastò a viso scoperto, ci furono battaglie e prese di posizione ufficiali”.

Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha espresso solidarietà alla famiglia di Rauti “per gli attacchi che stanno subendo in questi giorni, ringrazio coloro che hanno contribuito a questo storico volume. Gli atti parlamentari restituiscono un politico nella sua interezza, le contraddizioni e le evoluzioni di posizione che ogni lunga carriera comporta. La Camera, in quanto custode della Repubblica, ha il compito istituzionale di rendere possibile” questa pubblicazione “e questo centenario rappresenta un’occasione unica per raccontare e riconoscere una visione di lungo periodo”.

-Foto xb1/Italpress-

(ITALPRESS)