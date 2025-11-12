Rose Villain annuncia “radio vega (after dark)”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il trionfale live all’Unipol Forum di Milano, che ha consacrato la tappa più iconica del Radio Trilogy Tour 2025, Rose Villain torna a casa, nella sua Gotham, per completare un viaggio iniziato tra le luci al neon e le ombre dell’anima. “radio vega (after dark)” (Warner Records/Warner Music Italy) è la speciale repack che celebra la trilogia, iniziata con “Radio Gotham”, proseguita con “Radio Sakura”, fino ad arrivare a “radio vega”.

Un atto che unisce i frammenti delle sue tre anime in un unico universo sonoro: rabbia e malinconia, luce e oscurità, amore e distruzione. Con “radio vega (after dark)”, Rose Villain trasforma la trilogia in un racconto completo, più intimo e personale, dove ogni capitolo dialoga con l’altro fino a dissolversi in un’unica, potente frequenza emotiva. È la conclusione di un viaggio, ma anche il battito che annuncia un nuovo inizio.

