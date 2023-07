MILANO (ITALPRESS) – “Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono stati buoni, tutti mi stanno aiutando tanto e sono molto felice”. Luka Romero ha voglia di mettersi in mostra e dimostrare da poter essere da Milan. Il talento al classe 2004 non manca e nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha fatto intendere di avere le idee molto chiare: “Sono pronto a giocare dove mi metterà il mister. A me piace più dietro la punta, dove giocava l’anno scorso Brahim… Però mi piacciono tutti i ruoli dell’attacco. Andare in prestito? Penso di stare qua, mi piace l’ambiente. Posso imparare tanto per l’alto livello che c’è”. Arrivato dopo l’esperienza alla Lazio, l’argentino è cresciuto molto nelle ultime stagioni: “Mi ispiro a Ronaldinho, Kakà, ma vedevo molto Brahim l’anno scorso e mi è piaciuto come giocava. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è un campionato molto forte”. In biancoceleste, però, poche apparizioni, fino alla scadenza del contratto che lo legava al club capitolino: “Quando è arrivata l’offerta del Milan ho pensato subito di venire qua, in un club con una storia incredibile. Sono qui per aiutare la squadra, voglio dare tutto. Vogliamo vincere, il campionato è lungo, ma pensiamo partita dopo partita”. L’argentino indosserà la maglia numero 18: “E’ il giorno in cui sono nato e anche molti familiari sono nati il 18, un numero che mi è sempre piaciuto”. Romero ha anche parlato di Pulisic: “E’ un grande giocatore, farà bene qui. Io devo imparare tanto da lui. Leao? Mi piace tanto”. I dialoghi con Pioli sono stati diversi, l’ex Lazio è rimasto colpito: “Mi piace tanto la sua idea di calcio, si gioca molto con la palla e questo mi piace. Sto imparando tanto”. Romero, infine, si è soffermato sulle possibili pressioni che comporta un club come quello rossonero: “Mai ho avuto pressioni, ho sempre fatto quello che mi piace, cioè giocare a calcio. Non ho paura o ansia di essere al Milan – ha concluso Romero -. So che sono in un grande club e che devo dimostrare, ma sono tranquillo: quando avrò l’opportunità di dimostrare lo farò”.

