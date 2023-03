ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto in Campidoglio il Commissario europeo all’Ambiente Virginijus Sinkevicius per discutere delle sfide e delle opportunità di interesse comune legate all’attuazione delle iniziative europee per la sostenibilità ambientale. Ad aprire l’incontro con la stampa è stato il Sindaco “E’ un grande piacere ricevere il Commissario Europeo. E’ stata un’opportunità importante per parlare delle grandi sfide che abbiamo davanti a noi. La sfida ambientale, quella della riduzione delle emissioni, rendere le nostre città più verdi e sostenibili. Ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti. Siamo stati a Malagrotta, abbiamo visto la più grande discarica d’Europa, chiusa dal 2013, che richiederà per anni un lavoro enorme di bonifica e messa in sicurezza. E’ un esempio di quello che non bisogna fare. Il Commissario Vadalà ha illustrato i piani per la bonifica della discarica. Voglio ringraziare il Governo per aver stanziato i 250 milioni necessari per affrontare questo tema, per una discarica che oggi produce percolato, metano e deve essere bonificata”. Gualtieri ha aggiunto “I cantieri partiranno all’inizio del 2024 ed entro il 2027 finalmente questa discarica sarà messa in sicurezza. Non basta questo, bisogna evitare che si facciano le discariche. La discarica zero è stata la chiave del nostro piano. Ho illustrato al Commissario il Piano rifiuti di Roma. Poi abbiamo parlato degli obiettivi del greening della città, delle grandi sfide per renderla più verde. Gli ho illustrato i nostri progetti di rigenerazione urbana per migliorare la qualità dell’aria, per ridurre le emissioni e anche per adattarci ai mutamenti climatici contrastando le isole di calore. Abbiamo parlato della sfida nella riduzione del numero delle auto, dell’introduzione dei limiti, indispensabili per ridurre quelle in circolazione e migliorare la qualità dell’aria. Ci siamo confrontati sulle sfide di una città turistica come Roma e con un territorio ampio ma con la necessità di andare avanti. Quindi è stato un incontro molto positivo e naturalmente continueremo la collaborazione con la Commissione Europea che è eccellente”. A seguire è intervenuto il Commissario che ha cominciato la sua visita di due giorni partendo da Malagrotta “Rappresenta ancora un grosso problema di contaminazione soprattutto delle acque. Insieme al Sindaco e ad altri funzionari abbiamo guardato la situazione e parlato delle misure da adottare per porre fine alla contaminazione. La questione delle discariche, soprattutto abusive, è un problema e per questo abbiamo voluto iniziare valutando quello che è stato fatto fino ad ora. Sono riconoscente a Vadalà e al suo team per tutto quello che è stato fatto dal 2017, però sono ancora in vigore delle sanzioni e quindi la Commissione continuerà a valutare i progressi. Auspichiamo di poter utilizzare il Recovery Fund per rendere la problematica delle discariche abusive un problema del passato” sul Piano rifiuti di Roma ha detto “Sosteniamo il Piano ambizioso che è stato presentato” e sul punto per le zero emissioni ha parlato dei trasporti “che devono essere sostenibili, accessibili e comodi per i cittadini. C’è la possibilità di utilizzare il Ricoveri Fund per questi progetti”. In più ha esposto il Programma Life “che prevede degli aiuti per l’attuazione dei programmi a livello di città. Abbiamo guardato a un quadro più vasto e ai diversi progressi che sono stati fatti e quello che resta da fare. E’ molto importante che i cittadini siano consapevoli e facciano parte di questo progetto insieme alle autorità regionali per assicurare questa transizione verde che contribuirebbe a rendere la città più vivibile e sana, perchè c’è un problema persistente a livello di qualità dell’aria e questo riguarda un pò tutte le grandi città europee”. Sui Fondi europei Sinkevicius ha risposto alla domanda riguardo alla bonifica di un’altra discarica, quella di Albano.”La possibilità di finanziare dei progetti di bonifica di altre discariche dipende dalla richiesta. Ci sono diversi fondi, quelli del Recovery Fund possono essere utilizzati a questo fine, ma possono essere attivati anche i fondi del progetto Life, che richiede un pò più di tempo”. Gualtieri ha espresso “totale supporto e condivisione sul tema dell’acqua, abbiamo un Piano da 1 miliardo e 8 di investimenti con i lavori su peschiera, sulla riduzione delle perdite. Anche sull’aspetto del riciclo dell’acqua, non si può usare l’acqua potabile per l’agricoltura per spegnere gli incendi o per usi propri. Questo richiede investimenti importanti nelle città”. Sul controverso tema del termovalorizzatore, il pensiero del Commissario è stato il seguente “La Commissione non è opposta, perchè è quello che hanno per lo più le grandi città a livello europeo. La cosa più importante è una effettiva valutazione dei bisogni, la sua capacità e le dimensioni. Non possono essere tali da uccidere lo sforzo di raggiungere un’economia circolare. Con il Sindaco ne abbiamo parlato, ma anche di altri impianti per il riciclaggio della carta, del vetro e di altri materiali. Direi che questo è il modello europeo. La cosa più importante per noi è che con il tempo il conferimento in discarica vada a zero”. Su Malagrotta il Commissario ha precisato “La procedura di violazione non potrà essere conclusa perchè Malagrotta non è l’unica discarica fuori norma in Italia, ce ne sono 24. Stiamo facendo una valutazione, non voglio anticipare i tempi, pare che forse potrebbero essere ridotte a 18. Perchè la procedura venga chiusa devono essere risolte tutte le situazioni. Ovviamente le sanzioni possono essere ridotte ulteriormente”.(ITALPRESS).

