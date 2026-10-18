Roma, violenta rapina alla metro Eur fermi: due persone in carcere

ROMA (ITALPRESS) – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini romani, di 28 e 37 anni, entrambi con precedenti, gravemente indiziati dei reati di concorso in rapina e lesioni personali.

I provvedimenti cautelari scaturiscono dalle tempestive indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave, a seguito di una violenta rapina consumata la sera dello scorso 7 settembre nel piazzale della stazione della metropolitana linea B “EUR Fermi“.

In quella circostanza, la vittima, un uomo romano di 51 anni, sarebbe stata accerchiata e aggredita con calci e pugni da due sconosciuti che gli avrebbero poi sottratto il portafoglio, contenente 80 euro e documenti personali, e il telefono cellulare, prima di far perdere le proprie tracce. A causa delle percosse subite, la vittima aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Gli accurati accertamenti investigativi sviluppati dai militari, condotti attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area e le successive ricognizioni fotografiche, hanno consentito di identificare i presunti autori dell’aggressione.

I due indagati, uno dei quali peraltro già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato e sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, sono stati rintracciati e associati nel carcere di Regina Coeli.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).