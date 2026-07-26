Viterbo, detenuto di 29 anni trovato morto in cella

ROMA (ITALPRESS) – Un detenuto di 29 anni si è tolto la vita questa notte nel carcere di Viterbo. Secondo quanto reso noto dalla Fns Cisl Lazio, l’uomo si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella.

Per il sindacato l’episodio non ha nulla a che fare con l’incendio di ieri, quando alcuni detenuti della sezione speciale hanno incendiato alcuni materassi, che hanno generato una densa coltre di fumo tossico che ha invaso l’intera sezione fino all’infermeria. Sono 23 le persone rimaste intossicate fra detenuti e agenti. Quasi tutti sono stati dimessi, mentre restano un detenuto e un agente in osservazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).