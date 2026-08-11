Roma, una 88enne sventa la truffa del ‘finto Carabiniere’: arrestata una 20enne

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato una 20enne di Napoli, incensurata, gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di anziani. Ha dimostrato lucidità e prontezza di riflessi straordinarie la signora 88enne che ieri pomeriggio ha fatto arrestare la 20enne, sventando un raggiro architettato con la tecnica del “finto Carabiniere”.

L’anziana donna, residente in zona piazza Mazzini, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come un Maggiore dei Carabinieri. Con tono perentorio e fare visibilmente manipolatorio, il finto Carabiniere ha comunicato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave reato la notte precedente e che, per questo motivo, lei avrebbe dovuto consegnare tutti i gioielli in oro in suo possesso, indicandoli falsamente come provento di rapina.

Senza farsi prendere dal panico, l’anziana ha finto di assecondare le richieste del malvivente ed è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento dei militari. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno predisposto un dispositivo di osservazione e appostamento, sia all’interno che all’esterno dello stabile.

Quando la giovane si è presentata alla porta dell’anziana per riscuotere il bottino, non appena ha ricevuto un sacchetto contenente i gioielli e i preziosi, i militari sono intervenuti bloccandola sul pianerottolo dell’abitazione, prima che potesse dileguarsi.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria, che ha ringraziato i militari. L’arrestata è stata condotta presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e condannato la 20enne a un anno e 4 mesi con pena sospesa.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).