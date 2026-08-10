Carabinieri in bici e motorino elettrico pattuglieranno l’area del Policlinico Umberto I di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Al Policlinico Umberto I di Roma la sicurezza per pazienti, operatori sanitari e cittadini viaggia in modo ecologico e veloce. Grazie alla collaborazione con le Forze dell’ordine, resa ancora più stringente e sinergica in queste settimane anche grazie all’impegno della Direzione strategica, i Carabinieri della Caserma Macao pattuglieranno l’intera area del Policlinico utilizzando anche biciclette e motorini elettrici. Si tratta di mezzi veloci e a basso impatto ambientale che contribuiranno a garantire una presenza capillare e un intervento tempestivo delle Forze dell’ordine anche nelle aree della struttura meno accessibili a pazienti e operatori sanitari, alcune delle quali maggiormente esposte al rischio di degrado e abbandono. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il presidio del Policlinico, assicurando maggiore sicurezza e vivibilità per chi ogni giorno frequenta e lavora all’interno della struttura.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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