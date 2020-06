ROMA (ITALPRESS) – Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha presentato oggi i risultati della XXII Indagine sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati.

Relativamente all’indagine sulla condizione occupazionale, l’Università Roma “Tor Vergata” registra performance migliori rispetto ai risultati medi a livello Paese e regionale. L’indagine ha riguardato complessivamente 10.013 laureati dell’ateneo. A un anno dal titolo, il tasso di occupazione dei laureati triennali che non si sono iscritti ad un successivo corso di laurea è pari al 77,8% (contro la media nazionale del 74,1% e regionale del 70%), mentre quello dei laureati di secondo livello (magistrali biennali e magistrali a ciclo unico) del 2018 intervistati a un anno dal conseguimento del titolo, è pari al 77,2% – che nel caso dei laureati magistrali biennali arriva a superare l’80% (81,8%) – e superiore di 6 punti alla media nazionale (71,7%).

A cinque anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello è pari all’88,7% – che nel caso dei laureati magistrali a ciclo unico supera il 90% (91, 6%) – mantenendosi al di sopra della media sia nazionale che regionale.

Relativamente ai principali aspetti riguardanti il profilo, provenienza ed esperienza universitaria (oltre 5.600 i laureati coinvolti nell’Indagine), il Rapporto AlmaLaurea 2019 evidenzia per “Tor Vergata” che 1 laureato su 5 proviene da fuori Regione Lazio e, a livello di background formativo, circa l’80% degli intervistati è in possesso di un diploma di tipo liceale, giungendo al titolo mediamente all’età di 26 anni; in crescita rispetto all’anno precedente la quota per tirocini riconosciuti dal corso di studi (prossima al 46%), in recupero sul distacco rispetto al dato medio nazionale; in linea con i valori medi italiani il dato relativo alle esperienze all’estero e la percentuale di quanti sceglierebbero di iscriversi allo stesso corso e allo stesso Ateneo (che supera il 70% confermando il dato positivo dell’anno precedente). Il 68,3% dei laureati ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari.

Raggiunge, e supera, il 90% la quota di intervistati che si dichiara soddisfatta dell’esperienza universitaria complessiva (91%).

“I dati AlmaLaurea – commenta Antonio Palleschi, prorettore alla Didattica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – confermano l’apprezzamento degli studenti per la qualità dei corsi offerti dall’Ateneo e soprattutto la preparazione dei nostri laureati che sono molto apprezzati in ambito lavorativo, come si evidenzia sia dalla percentuale di assunti a tempo indeterminato sia dalla maggiore retribuzione media”.

