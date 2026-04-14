Roma, smantellato un mega mercato abusivo in via Portuense: 3 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale in un’area privata di oltre 15 mila metri quadrati in via Portuense, trasformata in un vero e proprio mercato abusivo. Impegnati circa cento agenti intervenuti per effettuare controlli su un’area che ospitava numerosi venditori illegali di merce varia, tra paccottiglia e oggetti di dubbia provenienza.

Parte dello spazio era stata inoltre adibita abusivamente a parcheggio a pagamento, con centinaia di veicoli in sosta, e all’interno è stata individuata anche la presenza di un bar non autorizzato. Sono state avviate le procedure di sequestro sia della merce posta in vendita illegalmente – tra cui articoli elettronici di sospetta provenienza furtiva, attualmente al vaglio degli accertamenti – sia delle strutture abusive e dell’intera area. Ulteriori verifiche sono in corso su diversi mezzi presenti sul posto: all’interno di alcuni furgoni è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rame.

Presente anche personale AMA, impegnato nelle operazioni di rimozione e smaltimento di tonnellate di rifiuti. Tre persone sono state denunciate al termine dei controlli, nella vasta area posta interamente sotto sequestro. Nel corso del blitz gli agenti hanno trovato circa 10 mila francobolli degli anni ’60, oltre a 4 cartoline postali affrancate del 1965 : gli articoli, ora in attesa di essere stimati, erano stati abbandonati nell’area parcheggio da qualcuno, probabilmente per disfarsene prima dei controlli.

Le denunce sono scattate per la presidente legale dell’associazione proprietaria del terreno, per reati ambientali e urbanistici, considerata la presenza di un bar, privo di autorizzazione alla somministrazione, che aveva lo scarico dei liquidi in terra e nessun allaccio in fogna, un parcheggio a pagamento di un euro a vettura ( oggi ne sono state trovate circa 300 all’interno), con evidente trasformazione del terreno agricolo in terreno commerciale, senza le previste autorizzazioni e un’area mercato totalmente priva di titolo.

Altre due persone, un uomo e una donna di nazionalità romena, sono state invece denunciate per trasporto illegale di oggetti metallici, raee e rifiuti ingombranti. Oltre alla denuncia è stata loro ritirata la patente di guida e posto sotto sequestro il mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei materiali. Trentuno gli autocarri sottoposti a controlli di revisione, assicurazione e titolarità di patente. Per gran parte della merce venduta, proveniente in buona parte da attività di rovistaggio dai cassonetti, si è proceduto alla distruzione a mezzo Ama, in quanto non igienicamente trattabile. Indagini in corso, invece, per risalire alla provenienza di apparecchiature elettroniche di dubbia provenienza.

-Foto ufficio stampa Comune di Roma-

(ITALPRESS).