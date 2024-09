ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato della Roma, Lina Souloukou, ha rassegnato le dimissioni. Lo comunica il club capitolino. “Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali – si legge -. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Le dimissioni della Souloukou arrivano al termine di una settimana a dir poco complessa in casa Roma, con l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo sulla panchina giallorossa di Ivan Juric. Alla base del licenziamento di De Rossi ci sarebbero state anche divergenze proprio con Souloukou, giunta nella Capitale per volere dei Friedkin nell’aprile dello scorso anno. La decisione presa su De Rossi ha fatto esplodere il malcontento tra i tifosi giallorossi, con striscioni che l’hanno definita “il male di Roma”. Souloukou sarebbe anche finita sotto tutela da parte delle forze dell’ordine al pari dei due figli.

