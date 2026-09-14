ROMA (ITALPRESS) – Cinque arresti e oltre 160 dosi di droga sottratte al mercato al dettaglio. È il bilancio dei blitz dei Falchi della Polizia di Stato tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca e il quadrante Labaro-Prima Porta. Gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno individuato diversi sistemi di spaccio, con vedette, addetti alle cessioni e agli incassi e pusher itineranti.

I primi due interventi hanno riguardato Ponte di Nona. Nel primo caso, dopo aver documentato una cessione, gli agenti hanno inseguito un 33enne romeno che aveva tentato di disfarsi di due bustine con oltre 20 dosi di cocaina. Nella sua disponibilità sono stati trovati anche hashish e denaro.

Per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il giorno successivo è stato fermato un 23enne romano che effettuava consegne ai clienti mentre un complice gestiva gli incassi. Nella pochette aveva 100 involucri di cocaina già confezionati e pronti per la vendita.

A Tor Bella Monaca sono stati arrestati due tunisini di 21 e 20 anni: uno intercettava e indirizzava gli acquirenti, l’altro effettuava le cessioni. I poliziotti li hanno bloccati dopo aver assistito alla vendita di una dose.

Il primo aveva con sé altra cocaina e il denaro appena ricevuto. Infine, a Labaro-Prima Porta, è stato arrestato un 42enne romano che utilizzava l’auto come punto mobile di spaccio.

Sotto il sedile sono state trovate 25 dosi di cocaina e alcune centinaia di euro. Un acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

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-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).