Furti e rapine nei luoghi di movida e turismo a Roma, 8 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma nelle aree con maggiore affluenza turistica e nelle zone della movida della Capitale. Arrestate 8 persone. I militari della Stazione di Roma Nomentana hanno arrestato presso l’autostazione Tibus, un 22enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, individuato e bloccato a breve distanza dal piazzale dell’autostazione subito dopo avere portato via il bagaglio di un passeggero a bordo di un autobus di linea. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. Nel corso dei controlli nelle aree a tutela rafforzata Largo Agnesi, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due cittadini cileni di 25 e 22 anni, sorpresi subito dopo aver portato via con destrezza lo zaino a un turista tedesco. Oltre all’arresto, ai due è stato notificato l’ordine di allontanamento dall’area archeologica del Colosseo in applicazione della specifica ordinanza prefettizia.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a seguito di segnalazione al NUE 112 fornita da un Carabiniere effettivo al Nucleo Investigativo di Roma libero dal servizio, sono intervenuti bloccando un 19enne e denunciando a piede libero un 17enne. I due stavano tentato di portar via una moto di grossa cilindrata parcheggiata in via Principe Amedeo. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Nell’ambito dei servizi antiborseggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 32enne e una 28enne, entrambi cittadini romeni e senza fissa dimora, subito dopo aver sfilato con destrezza, in via delle Quattro Fontane, due portadocumenti contenenti passaporti a un turista thailandese. I Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea, durante il transito dinanzi a un esercizio commerciale presente in corso Trieste, hanno notato due soggetti in fuga. I militari sono riusciti a fermare e arrestare uno dei due, un 31enne cubano, trovato in possesso di diversi capi d’abbigliamento appena portati via per un valore complessivo di circa 1.300 euro. Sono in corso le ricerche per identificare il complice. In via Casilina, un 33enne algerino è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma all’interno di un supermercato. L’uomo, dopo avere asportato alcuni prodotti, ha ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla sicurezza e con un dipendente dell’esercizio per assicurarsi la fuga. L’intervento dei Carabinieri, che hanno estratto il dispositivo taser a scopo dissuasivo senza dover azionare la scarica o esplodere dardi, ha permesso di riportare la situazione alla calma e fermare l’uomo senza registrare feriti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato in via Girolamo Induno un 57enne algerino subito dopo aver sfilato dalla borsa di una passante il portafogli contenente 270 euro e documenti. All’atto del blocco, l’uomo ha aggredito i militari con calci e pugni nel tentativo di guadagnarsi la fuga, venendo comunque immobilizzato e arrestato senza riportare né causare lesioni. Infine, in via Appia Nuova, i Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti presso un supermercato fermando un 19enne domiciliato a Milano, il quale, sorpreso a rubare generi alimentari, ha opposto forte resistenza ingaggiando una colluttazione con la guardia giurata e con un Ufficiale dei Carabinieri libero dal servizio prontamente intervenuto in ausilio. Il militare ha riportato contusioni ed è stato medicato presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni con 5 giorni di prognosi.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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