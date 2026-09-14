ROMA (ITALPRESS) – Sei rapine nello stesso esercizio commerciale della Magliana, tra agosto 2025 e agosto 2026, con un modus operandi ricorrente. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne romano, rintracciato nella zona del Trullo dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo, su disposizione del gip del Tribunale di Roma e della Procura.

Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe entrato ogni volta nel negozio, si sarebbe diretto alla cassa, avrebbe minacciato la dipendente e sarebbe poi fuggito a piedi. Nei primi episodi avrebbe utilizzato un coltello, mentre in un’altra occasione avrebbe simulato di avere un’arma nascondendo la mano nella tasca.

Nei colpi più recenti, invece, sarebbe bastato l’atteggiamento intimidatorio nei confronti della stessa cassiera, già vittima delle precedenti rapine. A incastrare il presunto autore sono state testimonianze, individuazioni fotografiche e immagini delle telecamere. Determinante anche un vistoso tatuaggio al braccio.

Le perquisizioni nei locali nella sua disponibilità e nell’abitazione della madre avrebbero inoltre consentito di recuperare capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli indossati durante le rapine e riconosciuti dalle vittime.

Il 42enne è stato portato a Regina Coeli, gravemente indiziato di rapina e porto di oggetti atti ad offendere.

IL VIDEO

-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).