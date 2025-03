Roma, sei arresti per traffico di droga al Quarticciolo

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche. Nel corso dei controlli antidroga, nelle ultime ore, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, 6 persone, gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In via Molfetta è stato arrestato un cittadino tunisino di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un acquirente non identificato. In via Ostuni arrestati due italiani di 28 e 34 anni, notati mentre cedevano dello stupefacente a un acquirente non identificato.

Nel corso di un controllo un soggetto è stato visto appartarsi con diversi acquirenti e fare spesso la spola e raccogliere lo stupefacente da un contenitore adagiato sul terreno all’interno di un parco giochi dove sono state trovate 8 dosi di crack. In manette è finito un romano di 48 anni, con precedenti. Nel corso di un’altra attività i militari hanno arrestato un 19enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre prelevava le dosi di stupefacente dal contatore posto tra i lotti condominiali. Sequestrate 18 dosi di crack.

Infine, in via Prenestina i Carabinieri hanno arrestato un minorenne romano di 17 anni, di seconda generazione, con precedenti specifici, che è stato notato aggirarsi con fare sospetto e a seguito del controllo e della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 160 dosi di hashish. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).