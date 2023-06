ROMA (ITALPRESS) – Aiutare le famiglie sostenendo la necessità di soggiorno a Roma per stare accanto ai bambini ricoverati. Questo è lo scopo dell’evento di raccolta fondi “Sulla sponda del fiune per la salute e la solidarietà”, organizzato dall’associazione Orma all’interno, e in collaborazione, con il Circolo Canottieri Aniene, mercoledì 28 giugno dalle 19. Una causa importante da sostenere quella delle famiglie che, per periodi spesso lunghi, devono affrontare costosi soggiorni nella Capitale per poter assistere i bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere di Roma. Tra gli ospiti che saranno accolti dal presidente di Orma, Alessandro Vaccaro, il managing director di Verisure Italia Stefan Konrad, l’amministratore del Gruppo MLC Lorenzo Bartoletti, la produttrice cinematografica Rita Rusic e tanti professionisti del settore sanitario.

Orma, associazione senza scopo di lucro, è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione per la salute e per sostenere progetti solidali. Non è mancato il sostegno alla popolazione dell’Emilia Romagna, con la donazione di 3 idropulitrici all’Associazione Autismo di Faenza per rendere di nuovo agibili gli spazi dedicati a bambini autistici e alle loro famiglie coinvolte nella terribile alluvione. Per questo progetto è stato importante il contributo di Verisure Italia. In poco più di un anno sono state tante le attività svolte, come incontri con medici specialisti a cui rivolgere domande inerenti a varie patologie, corsi di primo soccorso e per la disostruzione. Tra i tanti altri progetti e le iniziative sostenute ci sono la consegna di doni alle case famiglia e al reparto oncoematologico dell’Opbg, un nuovo forno per la Casa di Andrea.

Sono numerose le aziende che sostengono l’evento e Orma con sponsorizzazioni tecniche e con la fornitura di prodotti come Casale del Giglio, Brinnerbeer, Eurofides, Carioni Bio, Verde Pistacchio e Azienda Agricola Circe. Un ringraziamento speciale al presidente Onorario del Circolo Canottieri Aniene, Giovanni Malagò, che è anche Socio Onorario di Orma, e al presidente Massimo Fabbricini che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa.

