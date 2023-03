ROMA (ITALPRESS) – “C’è un fortissimo ritorno dei grandi eventi artistici, culturali sportivi ma anche della moda nella Capitale. Senza voler fare i primi della classe è il dna della nostra città, sono leve sulle quali noi e il sindaco stiamo spingendo in maniera molto forte, queste occasioni generano una identità di città, economia, posti di lavoro ma anche accoglienza e turismo. Non è un caso se soltanto due città in Europa hanno un segno positivo sul numero dei turisti e sul fatturato medio delle presenze negli alberghi che sono Parigi e dopo Roma, tutte le altre città hanno un segno negativo. Stiamo lavorando affinchè a Roma non ci si venga solo una volta ma più volte come è sempre accaduto a Londra, a Parigi e come purtroppo non è accaduto in passato, la maratona è un grande evento sportivo che spinge tanti cittadini di tutte le parti del mondo a venire nella Capitale, non è un caso se il 50% degli iscritti vengono da tutto il mondo”. Lo ha detto l’assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato a margine di ‘RunRomè. “Ogni grande evento deve avere una grande ricaduta sulla città altrimenti questa rappresenta solo una cornice, noi non ci accontentiamo vogliamo comunicare Roma in una chiave moderna. Per farlo dobbiamo continuare a investire e fare in modo che questi eventi non siano percepiti come un fastidio, non sarà facile organizzare questa maratona durante il derby Roma – Lazio ma questa è la nostra sfida: dimostrare di essere capaci di unire più eventi nello stesso giorno e nella stessa città come accade in tutte le altre città del mondo – continua Onorato – questòanno la maratona chiuderà con il doppio degli iscritti dello scorso anno, abbiamo raggiunto il 70% degli incrementi nel 2022 abbiamo una crescita sostanziale anche nella raccolta fondi da parte di tante Chiarity che vendono i pettorali nelle aziende, questi fondi verranno reinvestiti sul sociale” ha aggiunto.(ITALPRESS).

Photo Credits: xl3