Roma, maxi operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo: 12 arresti / Video

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga nella Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto tecnico dell’Aliquota Droni del Nucleo Investigativo e delle Squadre Artificieri del Comando Provinciale di Roma, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo. L’operazione, finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di 12 persone e al sequestro di oltre 1,2 kg di droga.

L’operazione “a tenaglia” con il monitoraggio aereo è inserita nel quadro delle attività di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche, e effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’intervento è stato caratterizzato da una strategia di chiusura dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio. Fondamentale si è rivelato l’impiego dei droni in dotazione all’Arma, che hanno garantito una costante copertura aerea, permettendo ai Carabinieri a terra di individuare in tempo reale i movimenti sospetti e i luoghi di occultamento dello stupefacente, spesso ricavati in anfratti condominiali e aree pubbliche.

Nel corso dell’attività sono state arrestate in flagranza 10 persone per detenzione e spaccio. Tra queste, i Carabinieri hanno sorpreso diversi soggetti mentre prelevavano involucri pronti alla vendita da contatori elettrici, cabine di derivazione, cespugli e ballatoi. In manette è finita anche una donna sorpresa fuori dalla propria abitazione in violazione della misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposta.

Un ulteriore arresto è stato eseguito nei confronti di un 20enne romano, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento di carcerazione è scaturito dalle reiterate violazioni documentate proprio dai Carabinieri durante i precedenti controlli.

L’ispezione accurata dei luoghi di spaccio e le perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso ai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina di sottrarre al mercato illegale 1.222 dosi complessive tra cocaina, crack e hashish (per un peso totale di circa 856 g) e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Particolare rilievo assume il sequestro effettuato presso l’abitazione di un 47enne romano, dove i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 650 dosi tra cocaina e crack pronte per essere immesse nelle piazze del quartiere. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

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-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).