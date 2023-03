ROMA (ITALPRESS) – Raccoglie fino a 13 tipologie di materiali differenziati conferiti tramite scompartimenti speciali di facile accesso anche per persone diversamente abili; è ignifugo, ultraresistente, di grande capacità volumetrica e sostenibile al 100%. Sarà sperimentato per la prima volta, a Roma, il contenitore di design per la raccolta differenziata, che è lungo circa 4 metri ed ha una capacità complessiva di oltre 750 litri, si armonizza con l’arredo urbano e si chiama il Plp, Punto LimPio, (in Spagna, dove il contenitore è nato, “limpio” significa “pulito” è ed utilizzato in circa 400 esemplari a Madrid, Barcellona, Valencia e Malaga, oltre che in Portogallo, Dubai e Slovenia). A presentare il prototipo per i rifiuti differenziati, disponibile h24 sette giorni su sette e posizionato in piazza Fabrizio De Andrè, nel Municipio XI, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, e il Vice Direttore Generale di Ama S.p.A., Emiliano Limiti. Per la prima volta, sarà possibile conferire in appositi scomparti di varia capienza (da 7 a 120 litri) di un unico contenitore stradale materiali riciclabili particolari e Raee: dai piccoli elettrodomestici, alle varie tipologie di lampade (neon e a basso consumo), dalle cartucce da toner a cd e videocassette, da libri e riviste in cattivo stato alle capsule del caffè, fino all’olio domestico (solo in contenitori chiusi), ai tappi di bottiglia, alle pile esauste, alle bombolette spray e alle radiografie. Ogni sportello di raccolta indicherà il tipo di prodotto accettato, utilizzando 2 linguaggi simultanei: alfabetico, simbolico attraverso icone. I materiali raccolti saranno destinati alle rispettive filiere di recupero/riciclo. Tra le altre caratteristiche del Plp: l’accesso adattato a persone diversamente abili e a mobilità ridotta; il telaio in acciaio inossidabile a tenuta stagna; le aree a vista con microstruttura antiaderente che ostacola l’applicazione di adesivi e/o manifesti abusivi. Il prototipo presentato oggi, acquisito da Ama in comodato d’uso gratuito, sarà in sperimentazione fino all’estate in modo da valutarne il rapporto costi e benefici. (ITALPRESS).

