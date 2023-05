ROMA (ITALPRESS) – Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, annuncia che “la gara sui monopattini è stata vinta da tre operatori”: Bird Rides Italy, Em Transit-Dott e Lime Technology, che opereranno nella Capitale dal luglio 2023. Gualtieri ha commentato, a margine della conferenza di presentazione delle nuove norme per il servizio di taxi ed Ncc, dicendo che così “ci saranno meno monopattini in giro, ma con regole più chiare: saranno distribuiti in modo più equilibrato sul territorio cittadino, per rafforzare l’intento di combinare l’utilizzo di diversi mezzi. L’obbligo era quello di offrire il servizio in tutta la città, dunque ce ne saranno meno in centro”, ha concluso. (ITALPRESS).

Photo credits: xm8