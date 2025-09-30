Roma, Gualtieri “I dati pubblicati dall’Indagine ACos fotografano una città che sta andando nella direzione giusta”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati pubblicati oggi dall’indagine ACoS fotografano una capitale che sta andando nella direzione giusta. La maggioranza dei romani si dichiara soddisfatta della qualità della vita e dei servizi: un segnale importante, che premia il lavoro fatto e ci incoraggia ad andare avanti con ancora più determinazione. È il riconoscimento dell’impegno quotidiano di tutta la macchina comunale, che ogni giorno lavora per migliorare la città”. Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aggiunge:

“Sappiamo però che non basta. Restano sfide aperte, in particolare in alcune aree che hanno più bisogno di interventi mirati e costanti. Migliorare la qualità dei servizi, assicurare gli stessi standard in tutti i quartieri, ridurre le disuguaglianze e proseguire il processo di trasformazione della città è la nostra priorità. Continueremo a lavorare con serietà e partecipazione, per garantire a ogni cittadino servizi sempre più efficienti, accessibili e di qualità”.

