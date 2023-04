ROMA (ITALPRESS) – La Giunta capitolina ha approvato oggi il Piano assunzioni 2023/2025 e il Regolamento per l’accesso agli impieghi di Roma Capitale, due delibere in materia di politiche del personale indispensabili per consentire all’Amministrazione l’assunzione di 1500 dipendenti e la pubblicazione, entro la fine di aprile, del bando di concorso per 800 posti di agente di Polizia Locale.

Il Nuovo Piano assunzioni, inoltre, prevede per l’anno in corso la valorizzazione del personale dipendente con oltre 2000 progressioni di carriera e la stabilizzazione del personale a tempo determinato dei nidi, delle scuole infanzia e dei servizi sociali.

Nel dettaglio le assunzioni che verranno effettuate, al netto di quelle legate ai concorsi, sono: 60 Funzionari Economici; 400 tra insegnanti scuola dell’infanzia e educatore asilo nido; 30 Funzionari Servizi Educativi; 150 Funzionari Amministrativi; 349 Istruttori Amministrativi; 214 Assistenti Sociali; 30 Psicologi; 20 Operatori Servizi Ambientali; 10 Funzionario Archivio Storico; 5 Autisti; 115 Funzionari Tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR; Altre figure professionali. Oltre all’assunzione del personale non dirigente è previsto il reclutamento di 26 nuovi dirigenti.

Tra i punti qualificanti del Regolamento dei concorsi, approvato nella stessa seduta di Giunta, la possibilità di velocizzare le procedure selettive, di prevedere la prova di efficienza fisica dei candidati per il ruolo di Agente di Polizia Locale nonchè di uniformare le disposizioni dell’Amministrazione Capitolina alle innovazioni normative.

“Superando anni di ritardi, stiamo rimettendo al centro le politiche sul personale, scommettendo sulla valorizzazione professionale e su centinaia di nuove assunzioni per il Corpo di Polizia Locale, per la rete di nidi e scuole dell’infanzia, per le Politiche Sociali e per tante altre strutture capitoline. Il rilancio di Roma nel segno degli investimenti e dell’innovazione ha un grande bisogno di risorse umane e di professionalità: questo piano di assunzioni, che inverte la tendenza pluriennale al calo, va esattamente in questa direzione, a partire dall’imminente bando di concorso per l’assunzione di 800 nuovi agenti di Polizia Locale. Roma vuole dare e creare lavoro costruendo percorsi professionali che possano aiutare la città a crescere, sempre con la massima attenzione alla dignità del lavoro e della formazione”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Se consideriamo che le ultime progressioni di carriera del personale capitolino risalgono a 13 anni fa – quando peraltro interessarono solo un esiguo numero di dipendenti – è evidente che l’approvazione di questi due atti segna un traguardo eccezionale conseguito dall’Amministrazione Gualtieri. A ciò si aggiunga che l’ingresso di 1500 nuovi dipendenti nel corso dell’anno corrente rappresenta un dato numericamente superiore anche alle assunzioni effettuate nel 2022. Infine, per la prima volta Roma Capitale bandisce un concorso per assumere 800 istruttori di Polizia Locale con l’obiettivo di renderli operativi già nei primi mesi del 2024, al fianco di ulteriori 200 agenti da reperire dalla graduatoria che si renderà disponibile, per un totale di 1000 unità. Tutto questo sarà realizzato con risorse ordinarie dell’Amministrazione e in tempi celeri, grazie all’impegno del personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e ai contributi emersi dal costante confronto con le Organizzazioni Sindacali. Sarebbe auspicabile che, in vista del Giubileo, anche il Governo nazionale decida di fare la propria parte al fianco di Roma, prevedendo risorse dedicate e deroghe per aggiungere altri 1000 istruttori di Polizia Locale in via straordinaria” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale.

