Roma, droga e soldi in casa: arrestati due giovani

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne originario di Albano Laziale e una 22enne originaria di Anzio, gravemente indiziati del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Cecchina, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e all’esito di una mirata attività di osservazione, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione in uso ai due giovani, rinvenendo nella loro disponibilità 16 panetti di hashish del perso complessivo di 1.6 chili, 2 involucri contenenti 135 grammi di cocaina, una dose di WAX, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e la somma di 5.415 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza l’uomo e la donna e successivamente li hanno accompagnati presso le aule del Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto e confiscato il denaro.

