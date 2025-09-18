Roma, controlli della Polizia al Quarticciolo: tre pusher arrestati

ROMA (ITALPRESS) – A fare da regia alle operazioni in strada sono stati schierati i droni dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma. È scattato così l’ennesimo blitz degli agenti della Polizia di Stato con la cinturazione e la successiva penetrazione nelle vie della zona del Quarticciolo abitualmente frequentate da pusher ed acquirenti di stupefacenti. Sono 3 le persone dedite allo spaccio arrestate e 2 le denunciate, perché sorprese nel momento dello scambio droga-denaro, sedute sui muretti divisori dei lotti delle case comunali o in piedi, in via Ostuni, in attesa degli habitué della zona. Coperti dalle “vedette” del quartiere, attendevano il cliente di turno per poi prelevare all’atto della cessione la dose richiesta da giacigli di fortuna o nascondigli ricavati tra i sampietrini. Vistisi scoperti, tutti hanno tentato la fuga e uno di questi, un diciottenne di origini tunisine, ha anche tentato di opporre resistenza agli agenti per sottrarsi alla presa senza tuttavia riuscirci.

Sono 4 le attività commerciali ispezionate con un’azione di presidio del territorio affidata non solo all’assetto viario ed al controllo di veicoli e persone, ma anche agli agenti della divisione della Polizia amministrativa, che, al termine delle verifiche, hanno contestato sanzioni per 8 mila euro nei confronti dei rispettivi gestori. Sono state riscontrate, nello specifico, diverse irregolarità per ciò che concerne l’occupazione di suolo pubblico, la presenza di telecamere non autorizzate all’interno dei locali o la mancata affisione di avvisi obbligatori. La identificazione delle persone intercettate lungo le strade cinturate ha consentito di identificare complessivamente 120 persone e di tracciare 5 cittadini stranieri di origini extra-comunitarie, la cui posizione è stata poi approfondita presso l’Ufficio immigrazione della Questura. Al termine degli approfondimenti di rito, 1 cittadino egiziano è stato accompagnato al CPR di Ponte Galeria, mentre 2 cittadini di origini tunisine sono stati destinati al CPR di Bari.

