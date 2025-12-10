ROMA (ITALPRESS) – Controllo del territorio, attività di osservazione e segnalazioni tramite l’App YouPol: è su questo triplice fronte operativo che la Polizia di Stato ha messo a segno 8 arresti nelle aree del Quarticciolo e di Centocelle, nel quadrante est della Capitale.

In via Palmiro Togliatti, sono stati gli agenti della Sezione Volanti ad intercettare un giro di droga gestito da quattro giovani – tre tunisini ed un egiziano – organizzato ricalcando lo schema tipico delle piazze di spaccio, ruotando intorno alla divisione in coppie con compiti e ruoli distinti, a turnazione intercambiabile h24. Due di loro fungevano da vedette e da “instradatori” dei clienti, ripartendosi tra il controllo del flusso e lo smistamento dei clienti, mentre gli altri curavano la cessione della cocaina con passaggi rapidi e sguardi attenti alle auto in transito. Il loro tentativo di fuga, scandito dall'”alert” lanciato ai complici, non ha impedito agli agenti di bloccarli ed arrestarli. Con la stessa dinamica, un altro giovane pusher, un diciannovenne di origini tunisine, è stato intercettato sempre dalle Volanti ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva al seguito involucri di hashish e cocaina già confezionati per la vendita al dettaglio.

Parallelamente, gli investigatori del V Distretto Prenestino, nel continuo monitoraggio del traffico di droga in zona, hanno focalizzato il mirino intorno ad un quarantenne romano, attenzionato quale potenziale grossista del quartiere. L’attività di osservazione, unita alla ricostruzione dei suoi spostamenti, ha consentito di intercettarlo a ridosso della sua abitazione. La perquisizione di quest’ultima, insieme alla cantina ad essa adiacente, ha poi restituito il quadro di una base destinata allo smercio su piazza: un nascondiglio di circa 2 chili di droga tra hashish e cocaina.

L’ultimo arresto è scattato a due passi dal Quarticciolo, nel quartiere Centocelle. Sono stati sempre gli agenti del V Distretto Prenestino a stanare un insospettabile deposito, ricavato da una semplice utilitaria. L’attività investigativa, nata da una segnalazione tramite l’applicazione YouPol, ha permesso di ricostruire la strategia “a due” utilizzata dalla coppia, composta da due uomini extracomunitari, che si alternavano tra i ruoli di vedetta e di cessionario. La droga veniva conservata in un’auto parcheggiata a breve distanza, utilizzata come deposito mobile per evitare la detenzione diretta di quantità rilevanti di stupefacente al momento dello scambio e, al contempo, garantire una riserva prontamente disponibile per la cessione. Dopo averne documentato i movimenti, gli agenti sono intervenuti bloccandoli con 50 grammi di hashish. Per tutti gli indagati la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida degli arresti.

– Foto screenshot video Polizia –

(ITALPRESS).